ചാലക്കുടി: ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇനിയും ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത നാല് മണിക്കൂറിനകം ഒന്നരയടിയോളം ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്ന് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

പലയിടത്തും വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാലക്കുടിയിലും കൊടകരയിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ചാലക്കുടി പട്ടണത്തില്‍നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ദേശീയപാത മാത്രമേ ഗതാഗത യോഗ്യമായുള്ളൂ. ഉള്‍നാടന്‍ പാതകള്‍ വെള്ളംകയറിയ നിലയിലാണുള്ളത്. മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞതിനാല്‍ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ടൗണ്‍ മുഴുവനായി വെള്ളത്തിനടിയിലാകാന്‍ സാധ്യത കുറവാണെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

