പൈനാവ്: ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിലരപ്പ് 2400 അടിയെത്തി. അണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി 2403 അടിയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് ജലനിരപ്പ് 2400 അടിയിലെത്തിയത്.

വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ കനത്തമഴയെ തുടര്‍ന്ന് അണക്കെട്ടില്‍ ജലനിരപ്പുയര്‍ന്നതിനാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിലെ ഒരു ഷട്ടര്‍ ട്രയല്‍ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി തുറന്നിരുന്നു.

അഞ്ചു ഷട്ടറുകളില്‍ മധ്യഭാഗത്തെ ഷട്ടറാണ് തുറന്നത്.

content highlights: Water level reaches up to 2400 ft in Idukki dam