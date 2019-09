കൊച്ചി: മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും കെഎസ്ഇബിയും ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചു. കുടിവെള്ള, വൈദ്യുതി വിതരണം നിര്‍ത്തുമെന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുണ്ടായാല്‍ നേരിടുന്നതിനായി പോലീസ് സുരക്ഷയോടെയാണ് നോട്ടീസുകള്‍ പതിപ്പിച്ചത്.

വൈദ്യുതി ബന്ധം വ്യാഴാഴ്ചയും കുടിവെള്ളവിതരണം വെള്ളിയാഴ്ചയും വിച്ഛേദിക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. നഗരസഭാ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഫ്‌ളാറ്റുകളില്‍ നോട്ടീസ് പതിപ്പിക്കുന്ന നടപടികള്‍ കെഎസ്ഇബിയും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക നിര്‍ദേശം നഗരസഭ ചൊവ്വാഴ്ച നല്‍കിയിരുന്നു. 27 ന് തന്നെ എല്ലാ നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നാണ് നഗരസഭ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കല്‍ നടപടികളുടെ ചുമതലയുള്ള ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടര്‍ സ്‌നേഹില്‍ കുമാര്‍ ഐഎഎസ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് നടപടികള്‍ ദ്രുതഗതിയിലാക്കാന്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഒക്ടോബര്‍ നാലിന് തന്നെ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കാനാരംഭിക്കും.

വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വിച്ഛേദിച്ചാലും ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ ഒഴിയില്ലെന്ന് മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് നിവാസികള്‍ പറയുന്നു. പട്ടിണി സമരമുള്‍പ്പടെയുള്ള സമരനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഫ്‌ളാറ്റ് നിവാസികള്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Water, electricity connections going to be disconnected in Maradu Flats