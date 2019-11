തിരുവനന്തപുരം: അമ്പലമുക്കില്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാര്‍, പേരൂര്‍ക്കട, മുട്ടം, കേശവദാസപുരം. പട്ടം, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, പരുത്തിപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത്.

അമ്പലമുക്ക് കുരിശടിക്കു സമീപം ഇന്നു രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയത്. 700 എം.എം. പിമോ പൈപ്പ് ആണ് പൊട്ടിയത്. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണി തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു രാത്രിയോടെ ജല വിതരണം പുന:സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ജലപ്രവാഹത്തില്‍ റോഡിന് നടുക്ക് വലിയൊരു കുഴിതന്നെ രൂപപ്പെട്ടു. ലോഡുമായി വന്ന വലിയൊരു ടിപ്പര്‍ ലോറി കുഴിയിലകപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുഴി രൂപപ്പെട്ടതിനാല്‍ അമ്പലമുക്ക് ഭാഗത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ട്.

Content Highlights: Water Authority pipe burst at Ambalamukku, supply of drinking water in Thiruvananthapuram disrupted