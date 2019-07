Photo: E S Akhil/ Mathrubhumi Archives

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളക്കരം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ജല അതോറിറ്റി വീണ്ടും സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിക്കും. ജല അതോറിറ്റിയുടെ വൈദ്യുതിനിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന ബാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നീക്കം. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് സമര്‍പ്പിച്ച നിരക്ക് വര്‍ധനാ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ പ്രതിമാസം അറുനൂറുകോടിയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടായെന്നാണ് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാദം.

ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അടക്കം എല്ലാവരുടെയും വെള്ളക്കരം കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ജല അതോറിറ്റി സമര്‍പ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ പ്രളയവും പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വന്നതോടെ ഇത് പരിഗണിച്ചില്ല. ഇപ്പോള്‍ ജല അതോറിറ്റിയുടെ വൈദ്യുതി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെയാണ് വെള്ളക്കര വര്‍ധന വീണ്ടും ഉന്നയിക്കാന്‍ അതോറിറ്റി വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നത്.

വൈദ്യുതി ബില്‍ ഇനത്തില്‍ മാത്രം 23 കോടിയുടെ പ്രതിമാസചിലവുള്ളതിനാല്‍ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ചിലവ് ഇനിയും വര്‍ധിക്കും. ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ അടക്കം എല്ലാവര്‍ക്കും നിരക്ക് കൂട്ടണമെന്നാണ് അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെടാന്‍ പോകുന്നത്. പദ്ധതിനടത്തിപ്പ് അടക്കം പ്രതിമാസം 1200 കോടിയാണ് ജല അതോറിറ്റിയുടെ ആകെചിലവ്. എന്നാല്‍ വെള്ളക്കര വരുമാനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം അറുനൂറുകോടി മാത്രം. അറുനൂറുകോടിയുടെ വരുമാനക്കുറവ് ഇനിയും ഉയരുമ്പോള്‍ നിരക്ക് വര്‍ധന അനിവാര്യമാണെന്ന് ജല അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രണ്ടുലക്ഷം പൊതുടാപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായി വരുന്ന ചിലവും വലുതാണ്. പുതിയസാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന അധികച്ചിലവുകള്‍ ജല അതോറിറ്റി ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കും. തുടര്‍ന്നാണ് നിരക്ക് വര്‍ധനാ നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാരിന് പുതുക്കി സമര്‍പ്പിക്കുക. എണ്‍പതു ശതമാനം വരുന്ന ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നിരക്ക് വര്‍ധന വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ. ഇരുപതു ശതമാനം വരുന്ന നോണ്‍ ഡൊമസ്റ്റിക്-വ്യവസായ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം വര്‍ധനയാകാമെന്ന നിലപാട് സര്‍ക്കാര്‍ തിരുത്തുമോ എന്നതാണ് അറിയാനുള്ളത്.

