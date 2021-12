ആലപ്പുഴ: സി.പി.എം. ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് ഏരിയാ സമ്മേളനത്തില്‍ തര്‍ക്കം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സമ്മേളനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു. സമ്മേളന പ്രതിനിധികള്‍ ചേരിതിരിഞ്ഞ് തര്‍ക്കത്തിലേക്കും ആരോപണങ്ങളിലേക്കും കടന്നതോടെയാണ് സമ്മേളനം താല്‍കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്.

സമ്മേളനത്തില്‍ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജനെതിരെ ചില ആരോപണങ്ങള്‍ പലഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നും ഉയർന്നു. തുടര്‍ന്ന് സി.പി.എം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആര്‍. നാസര്‍ ഇടപെടുകയും വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വീണ്ടും ചിത്തരഞ്ജനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സമ്മേളനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചത്.

ആലപ്പുഴയില്‍ രണ്ടുചേരികളായുള്ള വിഭാഗീയത ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങള്‍ മുതല്‍ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് കയ്യേറ്റത്തിലേക്കും വീടുകയറി ആക്രമണത്തിലേക്കുംവരെ എത്തിയിരുന്നു.

