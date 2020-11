പാലക്കാട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പരോക്ഷമായി കിങ് ജോങ് ഉന്നിനോട് ഉപമിച്ച് തൃത്താല എം.എല്‍.എ വിടി ബല്‍റാം. പോലീസ് ആക്റ്റിലെ 118 (A) ഭേദഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിണറായി വിജയനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വി.ടി ബല്‍റാമിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഉത്തര കൊറിയന്‍ ഏകാധിപതി കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഫോട്ടോയും വിടി ബല്‍റാം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

പോലീസ് ആക്റ്റിലെ 118 (A) എന്ന ഭേദഗതി കരിനിയമം നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് വഴി അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതിലൂടെ പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപതി ശുദ്ധ തോന്ന്യാസമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടാല്‍ അത് മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ റപ്യൂട്ടേഷന് ഹാനി വരുത്തിയ മഹാപരാധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെയൊക്കെ പിണറായിപ്പോലീസ് പിടിച്ച് 5 വര്‍ഷം തടവിനും 10,000 രൂപ പിഴക്കും ശിക്ഷിക്കുമോ?

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് ആക്ടിലെ ഭേദഗതി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊ എതിരായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിനടിയിലും ഭേദഗതിയെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന കമന്റുമായി വിടി ബല്‍റാം രംഗതെത്തിയിരുന്നു.

യു എ പി എ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തില്‍ കേസെടുക്കില്ല എന്ന് മുന്‍പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതും താങ്കള്‍ തന്നെയല്ലേ? എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പോലും ഇന്ന് യുഎപിഎ കേസില്‍ പീഡനമനുഭവിക്കുകയാണ്.

നിങ്ങളെ ആര് വിശ്വസിക്കും മുഖ്യമന്ത്രീ? ഇതായിരുന്നു വി.ടി ബല്‍റാമിന്റെ കമന്റ്.

ആര്‍എസ്പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോണും പോലീസ് ആക്ട് ഭേദഗതിയില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ വിമര്‍ശനം

“There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.” - Idi Amin #118A #Kerala pic.twitter.com/hIA94mkY4k