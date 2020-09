പാലക്കാട്: ഒരാള്‍ തന്നെ എല്ലാം ചോദിച്ചാല്‍ മറുപടി പറയില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെതിരേ പരിഹാസവുമായി വി ടി ബല്‍റാം എം എല്‍ എ. പത്രക്കാരുടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും പതറാതെ മറുപടി പറയണമെങ്കില്‍ അയാളുടെ പേര് പിണറായി വിജയനാകണമെന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് എം എല്‍ എ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടയില്‍ ലൈഫ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ ചോദ്യത്തിന് കുറച്ച് നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഒരാള്‍ തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യവും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ മറുപടി പറയില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വി ടി ബല്‍റാം എം എല്‍ എയുടെ പരിഹാസം.

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിരേഖകള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടും എന്താണ് കൊടുക്കാത്തതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതൊക്കെ അതാത് ഘട്ടത്തില്‍ വന്നോളും എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. തുടര്‍ന്ന് ഇതില്‍ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദ്യകര്‍ത്താവായ അതേ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ചോദ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരാള്‍ തന്നെ എല്ലാം ചോദിച്ചാല്‍ മറുപടി നല്‍കില്ലെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്‌.

Content Highlights:VT Balram MLA slams CM Pinaray Vijayan on his reply at pressmeet