തിരുവനന്തപുരം: മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഭരണഘടന ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍. സംവരണം സാമ്പത്തിക പദ്ധതി അല്ല. മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ സിപിഎം എതിര്‍ത്തതാണെന്ന് വി.എസ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

വാജ്‌പേയ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ സിപിഎം എതിര്‍ത്തതാണ്. സംവരണം വോട്ടു ബാങ്ക് രാഷ് ട്രീയമായി തരംതാഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ബിജെപിയുടേത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ചര്‍ച്ചയില്ലാതെ സംവരണ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്നും വി.എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തെ സിപിഎം സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വിയോജിപ്പുമായി വി.എസ് രംഗത്തുവന്നത്.

