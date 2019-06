കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശന്ങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണാന്‍ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ-പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍. മാതൃഭൂമി കോഴിക്കോട് ഓഫീസില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്‍.ഡി.എയ്ക്ക് വോട്ടു ചെയ്തവരുടെ മാത്രമല്ല, വോട്ട് ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് കൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ പറഞ്ഞത്. അതേ നയം തന്നെയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ നില്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള മുതിര്‍ന്ന പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ നേരില്‍ കണ്ട് നിര്‍ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ആരായുമെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും ആവശ്യങ്ങളും വേണ്ടരീതിയില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

മാതൃഭൂമി മലയാളികള്‍ക്ക് കേവലം പത്രം മാത്രമല്ലെന്നും കേരളത്തിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയാണെന്നും മുരളീധരന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തന്റെ വീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും രൂപപ്പെടുത്തിയതില്‍ മാതൃഭൂമിക്ക് പ്രധാനപങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെത്തിയ മന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസ് സന്ദര്‍ശിച്ചത്. മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടര്‍ എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ എം.പി, മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി ചന്ദ്രന്‍, ഡയറക് ടര്‍മാരായ പി.വി ഗംഗാധരന്‍, ടി.കെ ജയരാജ്, ജോയന്റ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി നിധീഷ്, മാതൃഭൂമി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റര്‍ പി.ഐ രാജീവ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

