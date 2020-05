തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വിഎം സുധീരന്റെ കത്ത്. മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അടിയന്തരമായി മദ്യശാലകള്‍ അടയ്ക്കണമെന്ന് വിഎം സുധീരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മദ്യവില്‍പന ആരംഭിച്ചതോടെ അത്യന്തം ആപല്‍ക്കരവും അരക്ഷിതവുമായ അവസ്ഥയാണുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മാത്രം മദ്യലഹരിയില്‍ നാല് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടന്നു. മദ്യലഭ്യതയ്ക്ക് കളമൊരുക്കിയ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിയെന്നും സുധീരന്‍ കത്തില്‍ ആരോപിച്ചു. മദ്യലഹരിയില്‍പ്പെട്ട് നിരവധി അക്രമങ്ങളും വാഹനാപകടങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിനില്‍ക്കുകയും രോഗികളുടെ എണ്ണം വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ജനതാല്‍പര്യത്തിനും നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കും വിരുദ്ധമായി മദ്യവില്പന നടത്തുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചും സാമൂഹ്യഅകലം പാലിക്കാതെ തോന്നുംപടി മദ്യവിതരണം നടത്തി കേരളത്തെ അപകടാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കളമൊരുക്കിയത് സര്‍ക്കാരാണെന്നും സുധീരന്‍ ആരോപിച്ചു.

മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചിട്ടകാലത്ത് തികച്ചും സമാധാനപരമായിരുന്ന സാമൂഹികഅന്തരീക്ഷം തകര്‍ത്ത് കേരളത്തെ അരാജകമായ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഇനിയെങ്കിലും തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്നും സുധീരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനം വൈകിയാല്‍ എല്ലാ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ക്കും ജനങ്ങളുടെയും നിയമത്തിന്റെയും മുന്നില്‍ പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത് സര്‍ക്കാരായിരിക്കുമെന്നും വിഎം സുധീരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

