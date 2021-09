കൊച്ചി: ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം തുടരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനിയും നോക്കി നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കോവിഡിന്റെ മരണക്കണക്ക് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമണം നേരിടുന്ന സംഭവത്തില്‍ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുകയും സംസ്ഥാന ഡി.ജി.പിയോട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കര്‍ശന നടപടി എടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡി.ജി.പി അനില്‍ കാന്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഉണ്ടായത്. ഈ സാഹചര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ്‌ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കി നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കോവിഡ് ചികിത്സ നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികള്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കോവിഡ് മരണ കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണവും കോടതി നടത്തി.

