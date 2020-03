പാലക്കാട്: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് പാലക്കാട് കരിമ്പ പള്ളിയില്‍ നിസ്‌കാരം നടത്തിയതിന് രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 11 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കാരക്കുറിശ്ശി സ്വദേശിയുടെ ബന്ധു ഉള്‍പ്പടെ രണ്ടുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കാരക്കുറിശ്ശി സ്വദേശിയുടെ ബന്ധുവാണ് നിസ്‌കാരത്തിന് ബാങ്കുവിളിച്ചത്. വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇയാള്‍.

മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിക്കടുത്താണ് ഇയാളുടെ വീട്. കരിമ്പയില്‍ ഇയാളുടെ ഭാര്യവീടാണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാളോട് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇത് ലംഘിച്ച് ഇയാള്‍ പള്ളിയിലെത്തുകയും ആള്‍ക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നിസ്‌കാരം നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പള്ളികളില്‍ നിസ്‌കാരം പാടില്ലെന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റികള്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ആ വിലക്ക് ലംഘിച്ചാണ് കരിമ്പ പള്ളിയില്‍ നിസ്‌കാരം നടന്നത്.

ബുധനാഴ്ച കൊറോണവൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കാരാകുറിശ്ശി സ്വദേശി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് മണ്ണാര്‍ക്കാട് ഭാഗത്ത് പൊതു ഇടങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയത് 300 പേരെങ്കിലുമായി ഇദ്ദേഹം സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ റൂട്ട്മാപ്പില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച കാരാകുറിശ്ശി സ്വദേശിക്കെതിരേ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

