തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് തലപ്പത്തെ ചട്ടലംഘനങ്ങള്‍ക്കും ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കും പിന്നാലെ ജയില്‍ വകുപ്പിലും സമാനമായ ചട്ടലംഘനങ്ങള്‍ നടന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകള്‍ പുറത്ത്. സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളിലെ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റിലേക്ക് നൂലുകള്‍ വാങ്ങിയതിലാണ് ചട്ടലംഘനം.

പൂജപ്പുര, കണ്ണൂര്‍, വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളിലെ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകളിലേക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ഇല്ലാതെ 26 ലക്ഷം രൂപയുടെ നൂലുകള്‍ വാങ്ങിയത്. കണ്ണൂര്‍ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിങ്ങ് മില്ലില്‍ നിന്നാണ് നൂലുകള്‍ വാങ്ങിയത്. ഈ നടപടിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ജയില്‍മേധാവി സര്‍ക്കാരിന് കത്തയച്ച് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ ചട്ടലംഘനം നടത്തിയതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നടപടികള്‍ എടുക്കാതെ സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് മാന്വല്‍ വരും കാലങ്ങളില്‍ പാലിക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. ഈ തെളിവാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

