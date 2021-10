കോഴിക്കോട്: ടൂ ജി സ്പെക്ട്രം വിവാദത്തില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനോട് മുന്‍ സിഎജി വിനോദ് റായ് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് എന്‍.സി.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.സി ചാക്കോ. ടൂ ജി വിവാദത്തില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ പേരൊഴിവക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി സഞ്ജയ് നിരുപം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നാണ് വിനോദ് റായ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോടതിയില്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനോട് മാപ്പ് പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചാക്കോ പറഞ്ഞു. ടൂ ജി കേസ് അന്വേഷിച്ച സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചാക്കോ.

തന്റെമേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് നിരുപം എന്ന് 2014ല്‍ റായ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ സഞ്ജയ് നിരുപം സമര്‍പ്പിച്ച മാനനഷ്ട കേസിലാണ് റായ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത്. 2ജി സ്പെക്ട്രം കേസില്‍ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്ററുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിംങിന്റെ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് നിരുപം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി എന്ന വിനോദ് റായിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തത്.

മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനെ പോലെ അഴിമതിയുമായി ഒരു തരത്തിലും സമരസപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയ അപമാനിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് വിനോദ് റായ് അന്ന് നടത്തിയത്. അപ്പോള്‍ കോടതിയില്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനോട് നേരിട്ടാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്നും ചാക്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും ക്ലീന്‍ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങെന്നും ചാക്കോ പറഞ്ഞു. ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്നും ചാക്കോ പറഞ്ഞു. ടെലിഫോണ്‍ കോളുകള്‍ ഇത്രയും നിരക്ക് കുറച്ച് നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പോലും സ്‌പെക്ട്രം വില കുറച്ച് നല്‍കിയതിനാലാണ്. അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങള്‍ കാണാതെയാണ് അന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ചാക്കോ പറയുന്നു.

Content Highlights: Vinodh rai should apologize to manmohan singh says PC Chacko