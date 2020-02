തിരുവനന്തപുരം: പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം അഴിമതിയില്‍ മുന്‍ മന്ത്രിയും കളമശ്ശേരി എംഎല്‍എയുമായ വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫയലില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

പാലാരിവട്ടം അഴിമതിയില്‍ കരാറുകാരന് മുന്‍കൂര്‍ പണം അനുവദിച്ചതില്‍ മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് വിലിജന്‍സ് സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയത്. ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഇത്. വിജിലന്‍സിന്റെ കത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതിക്കായി കൈമാറി. ഗവര്‍ണര്‍ എജിയോട് നിയമോപദേശം അടക്കം തേടിയെങ്കിലും മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും തുടര്‍ന്നപടിയുണ്ടായില്ല.

അന്വേഷനം വൈകുന്നതില്‍ കോടതി ഇടപെടുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് വിജിലന്‍സിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ തല്‍സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാരിന് വിജിലന്‍സ് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Vigilance to start inquiry against former minister VK Ibrahim Kunju over Palarivattom Corruption case