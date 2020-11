തിരുവനന്തപുരം: വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിടാക് വിതരണം ചെയ്ത ഐ ഫോണുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ വിജിലന്‍സ് തീരുമാനം. ഐ ഫോണ്‍ ലഭിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും വിജിലന്‍സ് നോട്ടീസയച്ചേക്കും. ഇന്നലെ കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയും പരസ്യ കമ്പനി ഉടമയുമായ പ്രവീണില്‍ നിന്ന് ഒരു ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റ് നടത്തിയ പരിപാടിയില്‍ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഫോണ്‍ ലഭിച്ചതെന്നാണ് പ്രവീണ്‍ നല്‍കിയ മൊഴി. മറ്റുള്ള ആറ് ഫോണുകളും ഉടന്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം.

കൈക്കൂലിയായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഫോണുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതെന്നാണ് വിജിലന്‍സിന്റെ അനുമാനം. ലൈഫ് മിഷന്റെ ചുമതലയുണ്ടായുരുന്ന ശിവശങ്കറടക്കം ഐ ഫോണ്‍ ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി കരാറിനായി യൂണിടാകാണ് ഐ ഫോണുകള്‍ യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റ് വഴിയും മറ്റും വിതരണം ചെയ്തതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

Content Highlights: Vigilance-seize Life Mission-iPhones- Notice will be sent to the recipient