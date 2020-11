തിരുവനന്തപുരം: ബാര്‍ കോഴ കേസില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്‌ക്കെതിരായ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി വേണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് നിയമോപദേശം. കോഴ നല്‍കിയെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെന്നിത്തല മന്ത്രി അല്ലായിരുന്നതിനാല്‍ അന്വേഷണത്തിന് സ്പീക്കറുടെ അനുമതി മാത്രം മതിയെന്നും നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു.

ബിജു രമേശിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരായ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്‌ക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി വേണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു നിയമോപദേശം തേടിയത്.

ബിജു രമേശ് ബാര്‍ ലൈസന്‍സ് ഫീസ് കുറയ്ക്കാന്‍ കോഴ കൊടുത്തു എന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തല എംഎല്‍എ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഉപദേശം. എംഎല്‍എ ആയിരുന്നു എന്നതിനാല്‍ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി മാത്രം മതി.

ചെന്നിത്തലയ്‌ക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇന്നലെ തന്നെ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി തേടി കത്തു നല്‍കിയിരുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Content Highlights: Vigilance probe against Chennithala: governor's permission is not required- Legal advice