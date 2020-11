തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്‌ക്കെതിരേ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി തേടിയേക്കും.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ.പി.സി.സി.അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നാണ് വ്യാവസായി ബിജു രമേശിന്റെ ആരോപണം. ഇതില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് രാജ്ഭവന് സംശയമുളളത്. കാരണം മുന്‍മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരേ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോള്‍ അവരുടെ നിയമന അധികാരിയായ ഗവര്‍ണറില്‍ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങണമെന്നാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതിയില്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോള്‍ പണം വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം. അന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി വേണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ രാജ്ഭവന്‍ നിയമോപദേശം തേടിയേക്കും.

രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പുറമേ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന വി.എസ് ശിവകുമാറും, കെ.ബാബുവും മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കെതിരേയുളള അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്‌. അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളള ഫയല്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഇന്ന് അയക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിലവില്‍ ഫയല്‍ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ കൈവശമാണ് ഉളളത്.

Content Hoghlights:vigilance enquiry against Ramesh Chennithala, govt may seek permission from Governor