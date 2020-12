കൊച്ചി: വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷന്‍ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്‌ന സുരേഷ്, എം ശിവശങ്കര്‍, ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവരുടെ വാട്‌സാപ്പ് ചാറ്റുകള്‍ വിജിലന്‍സിന് കൈമാറാന്‍ എന്‍ഐഎ കോടതി അനുമതി നല്‍കി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുളളില്‍ സി ഡാക്കില്‍ നിന്നുള്ള രേഖകള്‍ വിജിലന്‍സിന് ലഭിക്കും.

ശിവശങ്കര്‍, സ്വപ്‌ന സുരേഷ് എന്നിവരുടെ ഫോണ്‍രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാനും വിജിലന്‍സിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിവശങ്കറിന്റേയും സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റേയും ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാലിന്റേയും വാട്ട്‌സാപ്പ് ചാറ്റുകള്‍ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിജിലന്‍സ് എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയത്.

വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഇടപാട് നടന്നുവെന്നാണ് ഇതുവരെ വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എം ശിവശങ്കറിനെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ വിജിലന്‍സ് ചോദ്യം ചെയ്തത്.

വാട്‌സാപ്പ് ചാറ്റ് ലഭിച്ചാല്‍ കമ്മീഷന്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

Content Highlights: Vigilance department to collect WhatsApp chats of M Sivasankar, Swapna suresh in Life mission case