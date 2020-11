കൊച്ചി: പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് വിജിന്‍സ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എറണാകുളം ഡി.എം.ഒയോടാണ് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലന്‍സ് കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ച് മാനസിക-ആരോഗ്യ നിലയില്‍ പരിശോധന വേണം. റിപ്പോര്‍ട്ട് 24-ന് നല്‍കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേക്ക്‌ഷോര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

നിലവില്‍ ജൂഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും വിജിലന്‍സിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും. അതിന് മുമ്പായി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനാണ് ഡിഎംഒയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള നിര്‍ദേശം.

