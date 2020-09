തിരുവനന്തപുരം: ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ വിജിലൻസിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന വിജിലൻസ് ശുപാർശയെ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ നടപടി.

വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരേ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന പ്രാഥമിക പരിശോധന മാത്രമാണ് വിജിലൻസ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലൈഫ് മിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ നിന്നും വിവിധ ഫയലുകൾ വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു.

ഇവ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലേക്ക് വിജിലൻസ് സംഘം എത്തിയിരുന്നു. ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വിജിലൻസ് നൽകിയ ശുപാർശിലാണ് കേസെടുക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.

വിജിലൻസ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉടൻ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ രേഖകൾ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കായാണ് നേരത്തെ വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടെ തുടർപരിശോധനകൾക്കും മറ്റുമായി ഈ രേഖകൾ തിരിച്ചുനൽകാതെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലൈഫ് മിഷനിൽ സിബിഐ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തേയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കും.

