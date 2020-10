തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സ് ആസ്ഥാനം അടച്ചിടും. കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സ് ആസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധ തുടരുകയാണ്.

ഇന്ന് മൂന്നുപേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 18 ആയി. രണ്ടുദിവസത്തേക്ക് വിജിലന്‍സ് ആസ്ഥാനം അടച്ചിടാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിനു ശേഷം തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിടണോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കും.

content highlights: vigilance and anti corruption bereao office likely to shut for two days