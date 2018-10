ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ട്വിറ്ററിലെ ട്രന്‍ഡിങ് രാമസേതുവാണ്. ശ്രീരാമന്‍ ലങ്കയിലേക്ക് പോകാനായി നിര്‍മിച്ചത് എന്ന് രാമായണത്തില്‍ പറയുന്ന രാമസേതു. രാമസേതു വെറുമൊരു ഐതിഹ്യമല്ലെന്നും യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ കടലിന് നടുവിലൂടെയുള്ള മൺതിട്ടയിലൂടെ നടക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ കണ്‍സള്‍ട്ടണ്‍ന്റ് എന്നവകാശപ്പെടുന്ന രവി രഞ്ജന്‍ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഐഡി ഈ വിഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. 'കടലിന് നടുവിലൂടുള്ള രാമസേതുവിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് കാണുക. രാമസേതുവിനെ ദേശീയ പൈതൃകമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ നിയമയുദ്ധം നടത്തുന്ന സുബ്രമണ്യം സ്വാമിക്ക് നന്ദി.'

See People Standing On #RamSethu in The Middle of Th e Sea 👇!



Absolute engineering marvel & these sickulars call it mythology, how strange!! Thanks to Dr. @Swamy39 to move SC and declaring it as a National Heritage site!



Jai Shri Ram ! pic.twitter.com/30bnNGF9zS