കൊല്ലം: എന്‍സിപി നേതാവ് പത്മാകരന്‍ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവം ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ വിളിച്ച മന്ത്രി ശശീന്ദ്രന്‍ സംസാരിച്ചത് താക്കീതിന്റെ സ്വരത്തിലെന്ന് പരാതിക്കാരി. പരാതി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്‍സിപി ജില്ലാ നേതാക്കള്‍ തന്നെയും പിതാവിനെയും നേരിട്ട് വിളിച്ചു. മന്ത്രി ശശീന്ദ്രന്‍, വര്‍ക്കല രവികുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ കേസ് ഒത്തുതീര്‍ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ലെന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നീതിപൂര്‍ണമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നടന്ന് പോകുമ്പോള്‍ കാശ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പത്മാകരന്‍ തന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കൈയില്‍ കയറി പിടിച്ചതിനാലാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. ജൂണ്‍ 28ന് പരാതി നല്‍കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 30ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കുണ്ടറ സ്റ്റേഷനിലെത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒന്‍പത് മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയെങ്കിലും കാത്തുനില്‍ക്കാനാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 11 മണിവരെ അകത്തേക്ക് വിളിപ്പിക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ കാര്യം തിരക്കി. 10 മണിക്ക് കക്ഷികള്‍ വന്ന് പോയി എന്നാണ് പോലീസുകാര്‍ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങള്‍ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ സി.ഐയോട് നേരിട്ട് തിരക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് പോലീസുകാര്‍ നല്‍കിയതെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു.

അന്നേ ദിവസം തന്നെ സി.ഐ സ്ഥലം മാറി പോയി. പുതിയ സിഐയോട് കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കേസ് പഠിക്കട്ടെ എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്നുവരെ എഫ്‌ഐആര്‍ ഇടാനോ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനോ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും യുവതി ആരോപിക്കുന്നു. എന്‍സിപി നേതാക്കളുടെയും പത്മാകരന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടായെന്നും താന്‍ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് തിരക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ പത്മാകരന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പരാതിക്കാരി വെളിപ്പെടുത്തി. കേസില്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അനാസ്ഥയെ തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പല തവണ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും പോലീസ് അനങ്ങിയില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു.

അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിപരീതമായി മകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന പേരിലായിരുന്നു ആക്ഷേപം. ഡിസംബറില്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച പോസ്റ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് എന്‍സിപി ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് കൈവശമുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. അപമാനിച്ചതിന് മാപ്പ് പറയണം എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയതെന്നും യുവതി പറയുന്നു. പോലീസ് കേസെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോള്‍ വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും എന്നാല്‍ സ്ത്രീ എന്ന നിലയില്‍ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പരാതി നല്‍കാതിരുന്നതെന്നും യുവതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പരാതി നല്‍കി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചതെന്നും കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നു. വിളിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആണ് മന്ത്രിയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. അവിടെ ഒരു പാര്‍ട്ടി പ്രശ്‌നമുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് മന്ത്രി ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്നും എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും തന്റെ മകളെ പത്മാകരന്‍ കൈക്ക് പിടിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മന്ത്രിയോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു. ആ കേസ് എനിക്ക് അറിയാം, അതങ്ങ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കിയിട്ട് ഇനി സംസാരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തില്‍ മന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു.

