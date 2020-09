തിരുവനന്തപുരം: സത്യം ജയിക്കുമെന്നും ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാനില്ലെന്നും മന്ത്രി കെ ടി ജലീല്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട്. വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശമായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എൻ.ഐ.എയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് മന്ത്രി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത്.

ഉച്ചക്ക് 1.19ന് ലഭിച്ച സന്ദേശത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവാനാണെന്നും മറച്ചുവെക്കാനൊന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു.

രാവിലെ 10 മണിയോടെ അയച്ച സന്ദേശത്തില്‍ ഒന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാനില്ലെന്നും സത്യം ജയിക്കുമെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നതുവരേയേ ആയുസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നും വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ തേടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി ആണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ അവസാനിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

