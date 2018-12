തിരുവനന്തപുരം: ജീവിതം തുടരാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും അതിനാലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം ബി.ജെ.പി സമരപ്പന്തലിന് മുന്നില്‍ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച വേണുഗോപാലന്‍ നായരുടെ മരണ മൊഴി. ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മുട്ടട അഞ്ചുമുക്ക് അനുപമ നഗര്‍ ആനൂര്‍ വീട്ടില്‍ വേണുഗോപാല്‍ ശരീരത്തില്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച വേണുഗോപാല്‍ വൈകിട്ടാണ് മരിച്ചത്.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആസ്പത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ജീവിതം മടുത്തതാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് വേണുഗോപാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരോട് പറഞ്ഞത്.

ശരീരത്തില്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം വേണുഗോപാല്‍ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. പോലീസുകാരും പ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്നാണ് പന്തലില്‍ കയറാനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞത്. സമരപ്പന്തലില്‍ ബി.ജെ.പി നേതാവ് സി.കെ പത്മനാഭനുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു.

