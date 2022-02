തിരുവനന്തപുരം: പാര്‍ട്ടി ഓഫീസ് പോലെ കെഎസ്ഇബി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശന്‍. ചെയര്‍മാന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ ഗുരുതരമാണ്. ഇതില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കെഎസ്ഇബിയുടെ നൂറുകണക്കിന് ഏക്കര്‍ സ്ഥലങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് തുച്ഛമായ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു. കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതുവഴി കെഎസ്ഇബിക്കുണ്ടായത്. ഈ നഷ്ടം സാധാരണക്കാരുടെ തലയിലിട്ടു.

ബോര്‍ഡറിയാതെ വിളിക്കാന്‍ പോകുന്ന ടെന്‍ഡര്‍ വിവരങ്ങള്‍ പോലും കരാറുകാര്‍ക്ക് ചോര്‍ത്തി കൊടുക്കുന്നുവെന്ന ചെയര്‍മാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. നിയമനം നടത്തിയത് പോലും റെഗുലേറ്ററി ബോര്‍ഡ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2016 മുതല്‍ പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ്. ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്.

5000 കോടിയുടെ ട്രാന്‍സ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയില്‍ കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നു. പഴയ വൈദ്യുത മന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് ഈ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് കേള്‍ക്കാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ചെയര്‍മാന്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടി ആഫീസ് പോലെ കെഎസ്ഇബി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമല്ല എന്ന സന്ദേശം കൊടുക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭരണകക്ഷി ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെങ്കില്‍ എങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപം വരും. കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൂദമാണെന്ന വാദം പൊള്ളയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights : Allegations about KSEB is shocking says V.D. Satheesn