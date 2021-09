മലപ്പുറം: എ.ആര്‍ നഗര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അതിനപ്പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീര്‍പ്പിന്റെ സംശയങ്ങളും ബലപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതികളാണ്‌.

കണക്കില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകളും നിക്ഷേപകരിലെ അവ്യക്തതയും വ്യാപകമാണ്. 50,839 അംഗങ്ങളുള്ള എ.ആര്‍ നഗര്‍ ബാങ്കില്‍ മൊത്തം അക്കൗണ്ടുകള്‍ 80,000ല്‍ അധികമാണ്. ഇതില്‍ തന്നെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയില്‍ സംശയകരമായ 257 അക്കൗണ്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2017 മുതല്‍ നാളിതുവരെ 12 അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ മുന്നിലെത്തി. തിരൂരങ്ങാടി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കോടികളുടെ തിരിമറി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോടികള്‍ വായ്പ നല്‍കിയ ഇത്തരത്തിലെ പല അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ വിവരവും ലഭ്യമല്ല. ഒരു ഡസനിലധികം പരാതികളെത്തിയതില്‍ ആകെ ഉണ്ടായ നടപടി ബാങ്കിന്റെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ ഹരികുമാറിനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത് മാത്രമാണ്. ആ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലും.

അവസാനത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം സംഘത്തിന്റെ നഷ്ടം നാലര കോടിയിലേറെയാണ്. എന്നാല്‍ ലാഭം 15 കോടിയോളമാണെന്നാണ് ഹരികുമാര്‍ പറയുന്നു. കോടികളുടെ അഴിമതി സംഘം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുവെന്ന മുന്‍ മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന്റെ ആരോപണം പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്നും അതിന് ബാങ്കിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ആരോപിക്കുന്നത്.

ബാങ്കില്‍ അക്കൗണ്ട് ഉടമസ്ഥന്റെ വിവരം ലഭ്യമാകുന്നതിന് കെ.വൈ.സി സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന നിയമം പോലും മറികടന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോള്‍ പക്ഷേ കെ.വൈ.സി നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണെന്നതാണ് ന്യായീകരണം. ഇത്തരത്തില്‍ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നല്‍കിയ വായ്പയും തിരിച്ചടവും എങ്ങനെയാണെന്നത് സംബന്ധിച്ചും അവ്യക്തതയുണ്ട്.

നിരവധി പരാതികളുണ്ടായിട്ടും ഒന്നും നടപടിക്ക് വിധേയമാകാത്തത് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീര്‍പ്പിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്‌. പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും മകനുമെതിരെ കെ.ടി ജലീല്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എ.ആര്‍ നഗറിലെ ക്രമക്കേടെന്ന് വ്യക്തം. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മകന്‍ ആഷികിന്റെ എന്‍.ആര്‍.ഐ കറന്റ് നിക്ഷേപം കൂരിയാട് എസ്.ബി.ഐ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് എ.ആര്‍ നഗറിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആര്‍.ബി.ഐ ചട്ടപ്രകാരമാണോ എന്നതുള്‍പ്പെടെ ജലീല്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്.

Content Highlights: various accounts associated with AR nagar bank found clueless about account holders