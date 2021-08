വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍: വണ്ടിപ്പെരിയാറില്‍ ആറു വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അതിവേഗത്തില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാനൊരുങ്ങി പോലീസ്. അയല്‍വാസിയും ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റ് നിവാസിയുമായ അര്‍ജുനാണ് കേസിലെ പ്രതി. അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 38ാം ദിവസമാണ് കുറ്റപത്രം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്.

ബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം, പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെ ആറ് വകുപ്പുകള്‍ അര്‍ജുനെതിരേ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ ആകെ 36 സാക്ഷികളാണുള്ളത്. കുട്ടിക്ക് നല്‍കാന്‍ പ്രതി പതിവായി മുട്ടായി വാങ്ങിയിരുന്ന കടക്കാരനും പ്രധാന സാക്ഷികളില്‍ ഒരാളാണ്. കേസില്‍ 150ലധികം പേരുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കിട്ടാതിരിക്കാനുമാണ് കുറ്റപത്രം നേരത്തെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

ജൂണ്‍ 30-നാണ് ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ ലയത്തിനുള്ളില്‍ ആറു വയസുകാരിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി ബോധരഹിതയാവുകയും മരിച്ചെന്ന് കരുതി പ്രതി കുട്ടിയെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ ഷാള്‍ കഴുത്തില്‍ കുരുങ്ങി കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്നാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തില്‍ കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു.

content highlights: vandiperiyar rape and murder case, charge sheet will be submitted on tuesday