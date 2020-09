കോഴിക്കോട്: ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അതിരാവിലെ എന്‍.ഐ.എ.ഓഫീസില്‍ ഹാജരായ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെ പരിഹസിച്ച് വി.ടി ബല്‍റാം എം.എല്‍.എ.യും അഭിഭാഷകന്‍ എ.ജയശങ്കറും.

സ്ഥിരമായി വിശദീകരണം നല്‍കാനായി ഓരോ ഓഫീസുകളില്‍ പോകേണ്ടി വരുന്ന മന്ത്രിക്ക് തലയിലിടാന്‍ തോര്‍ത്തുമുണ്ട് വാങ്ങാന്‍ സഹായിച്ചാലോ എന്നാണ് ബല്‍റാം തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ വക 25 എന്നും ബല്‍റാം കുറിക്കുന്നു.

ബല്‍റാം എം.എല്‍.എ.യുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

സ്ഥിരമായി ഓരോരോ ഓഫീസുകളില്‍ കൊച്ചുവെളുപ്പാന്‍ കാലത്ത് 'വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍' പോകേണ്ടി വരുന്ന കൊന്നപ്പൂ സാഹിബിന് തലയിലിടാന്‍ തോര്‍ത്തുമുണ്ട് വാങ്ങാന്‍ നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഒന്ന് സഹായിച്ചാലോ?

#EnteVaka25

കേരള ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു മന്ത്രിയെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിഭാഷകന്‍ എ.ജയശങ്കര്‍ ചോദ്യം ചെയ്താലോ ഭേദ്യം ചെയ്താലോ മന്ത്രി രാജിവെക്കില്ലെന്നും ജയിലിലടച്ചാല്‍ അതും കേമത്തമായി കണക്കാക്കുകയേയുളളൂവെന്നും പരിഹസിച്ചു.

ജയശങ്കറിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

പുലരുവാന്‍ ഏഴര രാവുളളപ്പോള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ- മതഗ്രന്ഥ വിതരണ വകുപ്പു മന്ത്രി സഖാവ് കെ.ടി. ജലീല്‍ എറണാകുളത്ത് എന്‍ ഐ എ ഓഫീസിലെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിധേയനായി.

കേരള ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് നാടു ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ചോദ്യം ചെയ്താലോ ഭേദ്യം ചെയ്താലോ മന്ത്രി രാജിവെക്കില്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലടച്ചാലും അതൊരു കേമത്തമായി കണക്കാക്കും. ന്യായീകരണ ക്യാപ്‌സൂളുകള്‍ തയ്യാറാണ്.

നാറ്റമില്ലാത്തത് നാറ്റത്തിനു മാത്രം.

Content Highlights:V.T.Balram MLA and Advo.A.Jayashankar mocked K.T.Jaleel who appeared before NIA for interrogation