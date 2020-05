ലഖ്‌നൗ: വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 12 മണിക്കൂര്‍ ഷിഫ്റ്റ് നല്‍കണമെന്ന വിവാദ ഉത്തരവ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചു. എട്ട് മണിക്കൂറിന് പകരം 12 മണിക്കൂര്‍ നല്‍കണമെന്ന ഉത്തരവ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസയച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചത്.

അതേസമയം, തൊഴില്‍ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുക്കൊണ്ടുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സിനെ ഉത്തരവ് ബാധിക്കില്ല. ജോലി സമയം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നത് പ്രത്യേക ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഇറക്കിയിരുന്നത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൈനയില്‍നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ നിയമം ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. നാല് തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ നിയമത്തിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുകയുണ്ടായി.

യുപിയെ കൂടാതെ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബിഎംഎസ് അടക്കമുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകള്‍ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുപി വര്‍ക്കേഴ്‌സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടനയടക്കമുള്ളവരാണ് തൊഴില്‍ സമയം വര്‍ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോവിന്ദ് മാതൂര്‍, ജസ്റ്റിസ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥ വര്‍മ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജിയില്‍ യുപി സര്‍ക്കാരിന് മെയ് 18-ന് മുമ്പ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചത്.

Content Highlights: UP Govt Withdraws Controversial Notification For 12-hour Shift For Industrial Workers