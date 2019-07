തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ കേരളാ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലറില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. സര്‍വകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ കൃത്യമായ കണക്കുകളോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നുള്‍പ്പെടെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടത്. കൂടാതെ സര്‍വകലാശാലയുടെ ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ വ്യാജ സീല്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലും വി.സി മറുപടി നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

വ്യാജ സീല്‍ ഉപയോഗിച്ച് എന്തുതരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് നടന്നതെന്ന് വി.സി വിശദീകരണം നല്‍കണം. വിഷയത്തില്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനാണ് ചാന്‍സലര്‍ കൂടിയായ ഗവര്‍ണര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ കൃത്യമായ കണക്കുകളോടെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അധ്യാപകര്‍ക്കാണ് ഉള്ളത്. ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. യൂണിയന്‍ ഓഫീസായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ക്ലാസ് റൂമാക്കി മാറ്റാന്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വൃത്തിയിക്കാലിനിടെ സര്‍വകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവര്‍ണര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല യൂണിയന്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകന്റെ സീലും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും വ്യാജമാണെന്ന് അധ്യാപകന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കൂടുതല്‍ ഗൗരവമായി ഗവര്‍ണര്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ വ്യാജ സീലുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് രീതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനാണ് ഗവര്‍ണര്‍ വൈസ്ചാന്‍സലര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

Sought an urgent report from Vice Chancellor , University of Kerala on the reported seizure of bundles of university answer sheets& seal of Dir, Physical Education from the house of an accused in the murder attempt case in #UniversityCollege, Thiruvananthapuram