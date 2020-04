തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മേയ് 11 ന് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ ആരംഭിക്കാമെന്ന നിര്‍ദേശത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്മാറുന്നു. പരീക്ഷാ തിയതി അതതു സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്.

നേരത്തെ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുമായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.ടി.ജലീല്‍ വിഷയത്തില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മേയ് 11മുതല്‍ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി പുറത്തിറക്കിയത്.

എന്നാല്‍ ഈ ഉത്തരവില്‍ പല അസൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പരാതികള്‍ ഉയരുകയായിരുന്നു. വിദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തേണ്ട വിദ്യാര്‍ഥികളുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രെയിന്‍ സൗകര്യവും ശരിയാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു പരാതികള്‍.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുന്‍ ഉത്തരവ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അതത് സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് അവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുകയും പരീക്ഷാതിയതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാകാം.

content highlights: universities can decide exam dates says government, changes previous order