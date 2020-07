കൊച്ചി: അധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് എറണാകുളം തൈക്കൂടത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന കോഴി ഫാം അടച്ചുപൂട്ടിയ സംഭവത്തില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ സെക്രട്ടറി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. കേരള മൈക്രോ സ്മാള്‍ മീഡിയം എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ഥാപനം അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊച്ചി നഗരസഭ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെയാണ് തദ്ദേശ സെക്രട്ടറി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയത്.

കേരള മൈക്രോ സ്മാള്‍ മീഡിയം എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം സ്ഥാപനം പ്രത്യേകമായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലൈസന്‍സ് നേടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഈ ലൈസന്‍സിന് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് നിയമസാധുതയും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ലൈസന്‍സ് സ്വന്തമാക്കുകയും മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയില്‍ സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നോഡല്‍ ഏജന്‍സിക്കാണ് അതില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍പറത്തിയാണ് നിലവിലെ നഗരസഭ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ കട പൂട്ടി സീല്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ്.

അതേസമയം സ്ഥാപനത്തിന് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് തന്നെ ലൈസന്‍സ് ലഭിച്ചതോടെ പരിശോധനക്ക് എത്തുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈക്കൂലി ലഭിക്കില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതെന്ന് കടയുടമ ആരോപിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ മിക്ക ഇറച്ചികടകള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മാസവും ഓരോ ഇറച്ചിക്കടകളിലും കയറിയിറങ്ങി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പണം വാങ്ങാറുണ്ട്. ലൈസന്‍സ് കിട്ടിയതോടെ ഇത്തരത്തില്‍ പണപ്പിരിവ് നടത്താന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും മുന്‍പ് ഒരു സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുകയും ആറായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായും കടയുടമ ആരോപിക്കുന്നു.

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കോഴി ഫാം പൂട്ടിക്കാന്‍ എത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കടയുടമയോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ താന്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും കൊച്ചി കോര്‍പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കട അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയതോടെ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം ചര്‍ച്ചയായത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രചരിച്ച വീഡിയോകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുന്‍പ് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Unauthorized interference by the corporation; Principal Secretary sought a report on issue