തൃശ്ശൂര്‍: അധ്യാപിക ദീപാ നിശാന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കവിതാ മോഷണ വിവാദത്തില്‍ കേരളവര്‍മ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പലിന് യു ജി സിയുടെ നോട്ടീസ്. കവി എസ്. കലേഷിന്റെ കവിത ദീപാ നിശാന്ത് മോഷ്ടിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ കോളേജ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനും നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദീപാ നിശാന്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ ചോദ്യംചെയ്തുകൊണ്ട് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് യു ജി സിയുടെ നടപടി.

യുവകവി കലേഷിന്റെ കവിത സ്വന്തം പേരില്‍ ദീപ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. കവിത തന്റേതല്ലെന്ന് ദീപ പിന്നീട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

content highlights: ugc sends notice to keralavarma college principal in connection with deepa nisanth plagarism row