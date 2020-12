തൊടുപുഴ: തൊടുപുഴ നഗരസഭയില്‍ അട്ടമറി നീക്കവുമായി എല്‍ഡിഎഫ്. യുഡിഎഫ് വിമതനെ എല്‍ഡിഎഫ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് വിമതനായി മത്സരിച്ച സനീഷ് ജോര്‍ജിനെയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യ ടേമില്‍ പി.ജെ. ജോസഫ് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ളയാള്‍ ചെയര്‍മാനാകുമെന്ന് ഇന്നലെ തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിലവില്‍ 14 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് യുഡിഎഫിനുള്ളത്. എല്‍ഡിഎഫിന് 13 ഉം ബിജെപിക്ക് എട്ടും അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ഒരു യുഡിഎഫ് വിമതന്‍കൂടി സനീഷിനെ പിന്തുണച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

