കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ ഇ.പി.ലതയ്‌ക്കെതിരേ അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഞായറാഴ്ച ലീഗ് ഹൗസില്‍ ചേര്‍ന്ന യു.ഡി.എഫ്. കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. തിങ്കളാഴ്ചതന്നെ കളക്ടര്‍ക്ക് അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയേക്കും. യോഗത്തില്‍ യു.ഡി.എഫിലെ 27-ല്‍ 26 കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഒരാള്‍ വിദേശത്തായതിനാല്‍ പങ്കെടുത്തില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതന്‍ പി.കെ.രാഗേഷിനെ കൂടെക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭരണമാറ്റം നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം രാഗേഷ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തുടരും. മേയര്‍പദവി കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും പങ്കിടും. ആദ്യം കോണ്‍ഗ്രസിനായിരിക്കും മേയര്‍പദവി. കോണ്‍ഗ്രസിലെ സുമ ബാലകൃഷ്ണനാണ് സാധ്യത. ലീഗില്‍ സി.സീനത്തിന്റെ പേരാണ് ഉയര്‍ന്നുവന്നത്.

പി.കെ.രാഗേഷ് അടുത്തുതന്നെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നേക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യസംരക്ഷണസമിതിയും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിക്കും. അവിശ്വാസപ്രമേയം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമായിരിക്കും രാഗേഷ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുക. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്താണ് രാഗേഷ് കോണ്‍ഗ്രസുമായി അകന്നത്. കെ.സുധാകരനുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു അത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റുതര്‍ക്കത്തെത്തുടര്‍ന്ന് രാഗേഷും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ളവരും വിമതരായി മത്സരിച്ചു. രാഗേഷ് മാത്രം വിജയിച്ചു.

യു.ഡി.എഫിനും എല്‍.ഡി.എഫിനും 27 വീതം കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ നിര്‍ണായകമായ ഒരു വാര്‍ഡില്‍ രാഗേഷിന്റെ വിജയം യു.ഡി.എഫിന്റെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വപ്നത്തിന് വന്‍തിരിച്ചടിയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റവോട്ടില്‍ സി.പി.എമ്മിലെ ഇ.പി.ലത മേയറായി. രാഗേഷ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമായി. കോര്‍പ്പറേഷന്റെ കാലാവധി തീരാന്‍ ഒരുവര്‍ഷംമാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെയാണ് രാഗേഷ് കോണ്‍ഗ്രസുമായി അടുക്കുന്നത്. ഭരണമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കെ.സുധാകരന്‍ രാഗേഷുമായി ചര്‍ച്ചനടത്തി.

സി.പി.എം. കൗണ്‍സിലറായ, എടക്കാട് 33-ാം ഡിവിഷനിലെ, ടി.എം.കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം അന്തരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ മേയര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോള്‍ എല്‍.ഡി.എഫിന്റെ അംഗബലം 26 ആയി കുറയും. യു.ഡി.എഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫിലാണുള്ളത്. വോട്ടെടുപ്പുദിവസമാവുമ്പോഴേക്കെത്തും.

ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ലീഗ്-കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് ഏകാഭിപ്രായമായിരുന്നു. പി.കെ.രാഗേഷുമായി സംസാരിച്ചതായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. യോഗത്തില്‍ കെ.സുധാകരന്‍ എം.പി., ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് സതീശന്‍ പാച്ചേനി, ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി.കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍മൗലവി, നേതാക്കളായ അഡ്വ. ടി.ഒ.മോഹനന്‍, സി.സമീര്‍, കെ.പി.താഹിര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

