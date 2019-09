പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ രണ്ടില ചിഹ്നമില്ലാതെ, സ്വതന്ത്രനായി കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നു. അതും, കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍. പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാനായി തന്നെ അംഗീകരിക്കാതെ, ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് രണ്ടില ചിഹ്നം നല്‍കില്ലെന്ന പി ജെ ജോസഫിന്റെ വാശി ജയിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പിന്‍ബലത്തോടെയാണ് ജോസഫിന്റെ വിജയം. ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേല്‍ ജനവിധി തേടുക സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാര്‍ഥിയായാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷയോ പൈനാപ്പിളോ ഫുട്‌ബോളോ ആകും ജോസിന് ചിഹ്നമായി ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ജോസ് ടോം നല്‍കിയ നാമനിര്‍ദേശപത്രിക വരണാധികാരി തള്ളുകയും സ്വതന്ത്രനായി നല്‍കിയ പത്രിക സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയര്‍മാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ സ്‌റ്റേ ചെയ്ത തൊടുപുഴ മുന്‍സിഫ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വരണാധികാരിയുടെ തീരുമാനം. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെന്ന നിലയില്‍ ജോസ് ടോം നല്‍കിയ പത്രിക നല്‍കിയ തള്ളിയതോടെ പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷെ സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസഫ് കണ്ടത്തില്‍ പത്രിക പിന്‍വലിച്ചു.

നിഷാ ജോസ് കെ മാണിയാകും പാലായിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ജോസഫ് തള്ളിക്കളയുകയും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേല്‍ എന്ന മാണിസാറിന്റെ വിശ്വസ്തനെ കളത്തിലിറക്കി ജോസ് പക്ഷം തിരിച്ചടിച്ചു. ജോസഫ് കണ്ടത്തിലെന്ന വിമതനെ മത്സരരംഗത്തിറക്കിയായിരുന്നു ഇതിന് ജോസഫ് മറുപടി നല്‍കിയത്. അതും നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്.

മാണിയുടെ മരണത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ അധികാരവടംവലി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്‍ ചെയര്‍മാനാകുമെന്ന ജോസഫിന്റെ ന്യായത്തെ ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും വെട്ടി. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പിളര്‍ന്നു. ജോസ് കെ മാണി പിളര്‍ന്ന പക്ഷത്തിന്റെ ചെയര്‍മാനായി. ഇരുകൂട്ടരും പരസ്പരം വിമതപക്ഷമെന്ന് ആരോപിച്ചു.

ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ പിന്നീടുള്ള കരുനീക്കങ്ങള്‍ അതീവസൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ജോസഫ് നീക്കിയത്. ജോസഫ് കണ്ടത്തിലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വമായിരുന്നു ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയത്. തന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പാലായില്‍ പരാജയപ്പെടുകയെന്നത് ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അചിന്ത്യമാണ്. ജോസ് കെ മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയഭാവിക്കു മേലെ തൂങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന വാളാണ് ആ പരാജയസാധ്യത. ആ സാധ്യതയെ തന്റെ വെടിക്കോപ്പാക്കി ജോസഫ് മാറ്റി.

1987ല്‍ പാര്‍ട്ടി പിളര്‍ത്തി പി ജെ ജോസഫ് പുറത്തുപോയത് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്ന കുതിരയുമായാണ്. അന്ന് കുതിരയ്ക്ക് പകരമായി കെ എം മാണിപക്ഷത്തിനു ലഭിച്ച ചിഹ്നമാണ് രണ്ടില. ഇന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം രണ്ടില ജോസഫ് കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാണിയുടെ മകന്റെ പക്കല്‍നിന്ന്. സെപ്റ്റംബര്‍ 27ന് പുറത്തെത്തുന്ന പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തില്‍ വിജയി ഇനി ആരാണെങ്കിലും കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ നടന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ വിജയം ജോസഫിനൊപ്പം തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് രണ്ടില ചിഹ്നിമില്ലാതെ, സ്വതന്ത്രനായുള്ള ജോസ് ടോമിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം.

