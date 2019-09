കോട്ടയം: ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന പാലായില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഇന്നുതന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി. കേരളാ കോൺഗ്രസ് രണ്ടില ചിഹ്നത്തില്‍തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ. മാണി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ചിഹ്നം വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന സൂചന നൽകി പി.ജെ ജോസഫ് പക്ഷം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ സമവായമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്ന് ഇരുവിഭാഗവുമായി ചർച്ച നടത്തും.

ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വൈകീട്ടത്തോടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ജോസ് കെ മാണി അറിയിച്ചത്. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിനായി തോമസ് ചാഴിക്കാടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സമിതി നേതാക്കളില്‍നിന്നും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളില്‍നിന്നും അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിഷ ജോസ് കെ മാണി എന്ന ഒരു പേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചർച്ചയുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ജോസഫ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.

പാലായിൽ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ പി.ജെ ജോസഫ് പക്ഷം നേരത്തേ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പാർട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം തങ്ങൾക്കു നൽകണമെന്ന ഉപാധിയും അവർ മുന്നോട്ടു വച്ചു. പൊതു സമ്മതനും ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയും ആവണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പി.ജെ ജോസഫ് പക്ഷം ചിഹ്നം ഞങ്ങളുടെ കൈയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മറക്കരുതെന്നും ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായി ഇന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍, രമേശ് ചെന്നിത്തല. പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് പി.ജെ ജോസഫിനെയും ജോസ് കെ. മാണിയേയും അനുനയിപ്പിക്കാനായി എത്തുന്നത്. ഇവർ രണ്ടു വിഭാഗം നേതാക്കളേയും പ്രത്യേകം കണ്ട് ചർച്ച നടത്തും. ആവശ്യമെങ്കില്‍മാത്രം ഇരു നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചര്‍ച്ച നടത്തും. എല്‍ഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം ഇനിയും വൈകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് യുഡിഫ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു.

Copntent Highlights: UDF candidate for by election will be announce today itself - Jose K Mani