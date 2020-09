തിരുവനന്തപുരം: ജലീലിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുളളത് യു.ഡി.എഫിന്റേയും മുസ്ലീംലീഗിന്റെയും ലക്ഷ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍. ജലീല്‍ മതഗ്രന്ഥം സ്വീകരിച്ചതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും ബാലന്‍ പറഞ്ഞു.

സുപ്രീംകോടതി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം ഉളളതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ജലീല്‍ പുറത്തുപറയാത്തത്. ജലീല്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ സംരക്ഷിക്കില്ല. ഇ.ഡിയുടെ നപടി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന അഭിപ്രായം സര്‍ക്കാരിന്റേതല്ല. മാര്‍ക്കുദാന വിവാദത്തില്‍ ജലീലിന് പങ്കില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതാണെന്നും എ.കെ.ബാലന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

'കസ്റ്റംസ് വിതരണം ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ജലീല്‍ വിതരണം നടത്തിയത്.

ജലീല്‍ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണ്, വഖഫിന്റെ മന്ത്രിയാണ്. ഖുറാന്‍ ഒരു നിരോധിതഗ്രന്ഥമല്ല.' ബാലന്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന സിപിഎം സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ കെ.ടി.ജലീല്‍ രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ജലിലീന് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രിമാര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

