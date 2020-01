കോഴിക്കോട്: പന്തീരങ്കാവ് യു.എ.പി.എ. കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളിയെന്ന മാധ്യമ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനന്‍. യു.എ.പി.എ. വിഷയത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കും സര്‍ക്കാരിനും ഒരേ അഭിപ്രായമാണെന്നും അദ്ദേഹം പുതിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമങ്ങള്‍ വാക്കുകള്‍ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും ഈ വിഷയത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയും സര്‍ക്കാരും രണ്ടുതട്ടിലാണെന്ന് വരുത്തിതീര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെക്കുറിച്ച് താന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കിയില്ലെന്നും യുഎപിഎ കേസില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പന്തീരങ്കാവ് യു.എ.പി.എ. കേസില്‍ പ്രതികളായ അലനും താഹയ്ക്കുമെതിരേ നടപടി എടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവര്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു പി.മോഹനന്‍ നേരത്തെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇവര്‍ക്കെതിരേ യു.എ.പി.എ. കേസ് ചുമത്തിയത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇരുവര്‍ക്കും പറയാനുള്ളത് കേള്‍ക്കാന്‍ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ പന്തീരങ്കാവ് യു.എ.പി.എ. കേസില്‍ പ്രതികളായ അലനും താഹയും കുഞ്ഞാടുകളല്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇരുവര്‍ക്കും മാവോവാദി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജനും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: uapa case; cpm kozhikode secretary says he not opposed chief minister