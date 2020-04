കായംകുളം: കായംകുളം എം.എല്‍.എ. യു. പ്രതിഭയും പ്രാദേശിക ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിലുള്ള പോര് വാര്‍ത്തയാക്കിയ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശവുമായി എം.എല്‍.എ. യുവജനസംഘടനയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും എം.എല്‍.എയും തമ്മിലുള്ള പോര് വാര്‍ത്തയാക്കിയ മാധ്യമങ്ങള്‍ തെരുവില്‍ ശരീരം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാല്‍ കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാണ് എം.എല്‍.എയുടെ പ്രതികരണം.

യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരേ എം.എല്‍.എ എന്നും എം.എല്‍.എക്കെതിരേ യുവജനപ്രസ്ഥാനമെന്നുമാണ് പല മാധ്യമങ്ങളിലും വാര്‍ത്തയുടെ തലക്കെട്ട് വന്നത്. ചില വ്യക്തികള്‍ നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ സംഘടനയുടേതല്ല. ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍ തെരുവില്‍ ശരീരം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാല്‍ കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാണ് എം.എല്‍.എയുടെ പ്രതികരണം. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്‌ ലൈവിലൂടെയായിരുന്നു എം.എല്‍.എയുടെ പ്രതികരണം.

പ്രതിഭ എം.എല്‍.എക്കെതിരേ കായംകുളത്തെ ചില പ്രാദേശിക ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എം.എല്‍.എ. വീട്ടില്‍ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. എം.എല്‍.എ. ഓഫീസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണക്കാലത്ത് സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം മതിയാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡി.വൈ.വൈ.എഫ്.ഐയുടെ ആരോപണം.

ഇതിനു മറുപടിയായി എം.എല്‍.എ. നേരത്തേ മറ്റൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെക്കാള്‍ മാരകമായ മനുഷ്യവൈറസുകളുണ്ടെന്നായിരുന്നു പരാമര്‍ശം. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളാവുകയും പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം സംഭവത്തില്‍ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശവുമായി പ്രതിഭ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്‌ ലൈവിലെത്തിയത്.

Content Highlights: u prathibha mla against media on making news stunt with dyfi