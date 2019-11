കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട് മേപ്പാടിയില്‍ ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികരായ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി നിസാം (22), പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി അസ്‌ലം (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് - ഊട്ടി അന്തര്‍സംസ്ഥാന പാതയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടം നടന്നത്.

ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ നിസാം വൈകീട്ടോടെയും അസ്‌ലം രാത്രിയോടെയുമാണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുവന്ന ലോറിയും മേപ്പാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ബൈക്കുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാക്കളെ നാട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

