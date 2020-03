പുല്‍പ്പള്ളി: കട്ടിലിലിരുന്ന് കളിക്കുന്നതിനിടെ താഴെ വീണ് രണ്ട് വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. കാപ്പിസെറ്റ് ചേര്‍പ്പുകല്ലിങ്ങല്‍ ഗിരീഷിന്റെയും ഗ്രീഷ്മയുടെയും മകന്‍ വൈഷ്ണവ് ആണ് മരിച്ചത്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിലത്തേക്ക് വീണത്.

തലക്ക് പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ബത്തേരിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിച്ചു. സഹോദരി: വൈഗ.

Content Highlights: two year old boy falls to death while playing in bed in pulpally wayanad