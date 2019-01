പമ്പ: ശബരിമല കയറാനെത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ നീലിമയയില്‍ തടഞ്ഞു. പമ്പയില്‍ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കയറിയ ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഞ്ച് പേര്‍ ശരണം വിളിച്ച് തടയുകയായിരുന്നു. നേരത്തേ ശബരിമല കയറാനെത്തി മടങ്ങിയ രേഷ്മ നിശാന്തും ഷാനില സജീഷ് എന്ന യുവതിയുമാണ് ശബരിമലയിലെത്തിയത്. പിന്നീടെത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് വഴിയില്‍ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെയാണ് രണ്ട് യുവതികളടങ്ങുന്ന എട്ടംഗ സംഘം പമ്പ കടന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയത്. നീലിമയിലെ വാട്ടര്‍ടാങ്കിന് സമീപമെത്തിയതോടെ അഞ്ചുപേര്‍ ശരണം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി. തുടക്കത്തില്‍ കുറച്ച് പോലീസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ പിന്നീട് കൂടുതല്‍ പേരെത്തി വലയം തീര്‍ത്തു. അസി കമ്മീഷണര്‍ എ പ്രദീപ് കുമാറെത്തി ഇവരുമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും പിന്നോട്ട് പോകാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ നിലത്തിരുന്ന് പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി. യുവതികള്‍ നിലപാട് മാറ്റാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ കുത്തിയിരിപ്പ് തുടരുകയാണ്.

ശരണം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച അഞ്ചുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ പേരെത്തി പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയതോടെ പോലീസ് വലയം തീര്‍ത്തു.

103 ദിവസം വ്രതമെടുത്താനാണ് ശബരിമല കയറാനെത്തിയത് എന്ന് കനകദുര്‍ഗ പറഞ്ഞു. പോലീസിനോട് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് യുവതികള്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്‌

content highlights: two women to enter Sabarimala, protest at Neelimala