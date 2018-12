ശബരിമല: ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനായി രണ്ട് യുവതികള്‍ മലചവിട്ടുന്നു. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ഇവര്‍ മലചവിട്ടി തുടങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനി ബിന്ദു, മലപ്പുറം സ്വദേശിനി കനകദുര്‍ഗ എന്നിവരാണ് മലചവിട്ടുന്നത്. പോലീസ് കൃത്യമായി ഓരോ പോയിന്റിലും ഇവര്‍ക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാമി അയ്യപ്പന്‍ റോഡ് വഴിയല്ല, മറിച്ച് പരമ്പരാഗത കാനന പാതയിലൂടെയാണ് ഇവര്‍ മലകയറുന്നത്.

ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ യുവതികളെ തടയുന്ന പ്രതിഷേധക്കാര്‍. ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ്

അരമണിക്കൂര്‍ യാത്ര പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങി. പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മില്‍ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. അപ്പാച്ചിമേട്ടില്‍ അരമണിക്കൂറോളം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ യുവതികളെ തടഞ്ഞു. പോലീസ് ഇടപെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കി സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടര്‍ന്നു.

സന്നിധാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയ്ക്കായി ദ്രുതകര്‍മ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതേസമയം സന്നിധാനത്തേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ യുവതികളുമായുള്ള പോലീസിന്റെ യാത്ര ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. നടപ്പന്തലില്‍ നാമജപ പ്രതിഷേധം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

മല കയറുന്ന യുവതികളുടെ വീടുകള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണവും വീടുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നാമ ജപ പ്രതിഷേധവും നടക്കുന്നുണ്ട്. സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഹനസമരമായിരിക്കും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുകയെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ. പദ്മകുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നില്‍ മഹിളാ മോര്‍ച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ആചാരലംഘനമുണ്ടായാല്‍ നട അടയ്ക്കണമെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധി ശശികുമാര വര്‍മ പറഞ്ഞു.

യുവതികള്‍ പിന്മാറേണ്ടി വരുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഒരു വിഭാഗം ഭക്തര്‍ പ്രകോപിതരാണെന്നും പോലീസ് യുവതികളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നതിനാല്‍ പമ്പയില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ പോലീസുകാര്‍ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരാല്‍ വഴി തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പലരും വനത്തിനുള്ളില്‍ മറ്റുപല വഴികളിലൂടെയും പമ്പയിലേക്ക് എത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

പമ്പ ഗാര്‍ഡ് റൂമില്‍ നിന്ന് രാവിലെ 6.45 ഓടെയാണ് ഇവര്‍ മലകയറാന്‍ തുടങ്ങിയത്. 45 വയസ്സില്‍ താഴെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് പ്രായം. നാമജപ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഒരാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു. ഇവര്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരം കൊണ്ട് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയേക്കും എന്ന സൂചന വന്നതോടെ സന്നിധാനത്തും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സംഘടിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മരക്കൂട്ടത്തേക്ക് കൂടുതല്‍ പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുവന്നാലും സന്നിധാനത്തെത്തുകയും ശബരിമല ശാസ്താവിനെ ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മലകയറുന്ന ബിന്ദു പറഞ്ഞു. ' ഇവിടെ 144 പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലമാണ്. സമാധാനപരമായി നിയമപരമായിട്ടാണ് ദര്‍ശനത്തിന് പോകുന്നത്. രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പാക്കണം, തുല്യത വേണം. സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കണം. ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാക്കു തന്നതാണ്. അത് പാലിക്കണം. നിലയ്ക്കല്‍ പോലീസ് സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങളെ പമ്പ വരെ എത്തിച്ചു. എന്ത് പ്രതിഷേധമുണ്ടായാലും കയറും. അതില്‍ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും' ബിന്ദു പ്രതികരിച്ചു.

ആദിവാസി-ദളിത് അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കൂടിയാണ് താന്‍ മല ചവിട്ടുന്നതെന്ന് ബിന്ദു പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനു പിന്നില്‍ പ്രത്യേക സംഘടനകളില്ലെന്നും ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മനിതി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ യുവതികള്‍ ഞായറാഴ്ച ഒമ്പത് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ മലയകറാനാകാതെ മടങ്ങിയിരുന്നു.

Content Highlights; Two women on way to Sabarimala, strong protests