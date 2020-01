പാല: കോട്ടയം പാലായില്‍ അയ്യപ്പന്മാരുടെ വാഹനമിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ലോട്ടറി വില്‍പ്പനക്കാരനായ കടനാട് കല്ലറയ്ക്കല്‍ താഴെ ജോസ് (50), ആന്ധ്രപ്രദേശ് അനന്തപൂര്‍ റായദുര്‍ഗില്‍ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പനായ രാജു (40) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന അയ്യപ്പന്മാരുടെ ജീപ്പാണ് തൊടുപ്പുഴ - പാല റോഡില്‍ പ്രവിത്താനം അല്ലാപ്പാറയില്‍ വെച്ച് അപടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

അയ്യപ്പന്മാര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജീപ്പിലെ ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപോയതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട വഴിയരികിൽ നിർത്തിയിട്ട് ചരക്ക് ഇറക്കുകയായിരുന്ന ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് തെന്നിമാറി നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കയാരുന്നു. സ്കൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് ലോട്ടറി വിറ്റ് വരികയായിരുന്നു അംഗപരിമിതനായ ചന്ദ്രൻ വില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജോസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

പരിക്കേറ്റ അയ്യപ്പന്മാരെ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

