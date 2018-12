തൃശൂര്‍: പെരിങ്ങോട്ടുകര താന്ന്യം പൊതുശ്മശാനത്തിനടുത്ത് കനോലി കനാലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങി ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു. വലപ്പാട് മായ കോളേജിലെ ബികോം വിദ്യാര്‍ഥികളായ ഋഷികേശ് (18), ഗോവിന്ദ് (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഏഴ് പേരായിരുന്നു കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. രണ്ടു പേരുടേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തു.

Content Highlight: Two students drown to death at Peringottukara