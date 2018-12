ചാലക്കുടി: അതിരപ്പിള്ളിക്ക് സമീപം ചാലക്കുടി പുഴയില്‍ കാണാതായ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കളമശ്ശേരി ഐടിഐയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളായ എല്‍ദോ തോമസ്, അബ്ദുള്‍ സലാം എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച 3.30 നാണ് പത്തംഗ സംഘം പുഴയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് എതിര്‍വശത്തുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ഇവര്‍ കുളിക്കാനായി പോയത്. ആ ഭാഗത്ത് പുഴയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ പാടില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പും പോലീസും ഒരുപോലെ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍, അത് പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

ഇവര്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങി അല്‍പ്പ സമയത്തിനകം തന്നെ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ചിലര്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഓടിയെത്തിയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. പുഴയില്‍ വെള്ളം കുറവായിരുന്നിട്ടും കയത്തില്‍ പെട്ടാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ കാണാതായത്. കൂട്ടത്തിലുള്ളവര്‍ പ്രദേശവാസികളെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്സ് അടക്കമെത്തി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും കയത്തില്‍ ഇറങ്ങി പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിശദമായ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയപ്പോഴാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ ചാലക്കുടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സുരക്ഷിതരാണ്.

